Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством Христовым

Лукашенко пожелал белорусам счастья и благополучия на Рождество
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Его обращение опубликовано на сайте пресс-службы белорусского лидера.

«Этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия», — отметил он.

В поздравлении глава государства подчеркнул, что рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, являются неотъемлемой частью культурного и духовного наследия страны. По его словам, они укрепляют связь поколений и способствуют построению будущего Беларуси на принципах мира и согласия.

Лукашенко пожелал гражданам счастья, благополучия и успеха в реализации намеченных планов и добрых устремлений.

До этого президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. В своем послании президент отметил уникальный вклад Русской православной церкви (РПЦ) в единение общества и сбережение исторического и культурного наследия России. Он отметил, что религиозные организации уделяют пристальное внимание делам милосердия и благотворительности, заботясь о нуждающихся и поддерживая участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).

Ранее в РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572197_rnd_9",
    "video_id": "record::64299f30-5bc8-470a-9922-95bccabdbdd2"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+