Антироссийские санкции Запада спасли РФ, подтолкнув ее к более независимой политике и избавив от агрессии западных стран. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала американского прогнозиста тенденций и издателя журнала Trends Journal Геральда Селенте.

Аналитик отметил, что сейчас у президента РФ Владимира Путина есть так называемый «санкционный щит», который защищает Россию. По мнению эксперта, пока этот щит существует, РФ приходится обходиться без Запада, что играет ей на руку.

«Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен», — отметил Риттер.

Он также призвал Россию быть осторожной на фоне событий, которые произошли в Венесуэле. Аналитик рекомендовал не допустить подобного будущего страны.

До этого президент России Владимир Путин призвал предпринимателей не бояться санкций, потому что «кто боится — тот проигрывает». Глава государства отметил, что надо быть готовыми к любым действиям недоброжелателей.

Также Путин указал на то, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России. В заключении он назвал тех, кто вводит антироссийские санкции в ущерб своим странам, «придурками».

Ранее в США предрекли снятие всех санкций с России.