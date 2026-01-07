Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Западе заявили о «санкционном щите» Путина

Военный аналитик Риттер: санкции спасли Россию от агрессии Запада
Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Антироссийские санкции Запада спасли РФ, подтолкнув ее к более независимой политике и избавив от агрессии западных стран. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала американского прогнозиста тенденций и издателя журнала Trends Journal Геральда Селенте.

Аналитик отметил, что сейчас у президента РФ Владимира Путина есть так называемый «санкционный щит», который защищает Россию. По мнению эксперта, пока этот щит существует, РФ приходится обходиться без Запада, что играет ей на руку.

«Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен», — отметил Риттер.

Он также призвал Россию быть осторожной на фоне событий, которые произошли в Венесуэле. Аналитик рекомендовал не допустить подобного будущего страны.

До этого президент России Владимир Путин призвал предпринимателей не бояться санкций, потому что «кто боится — тот проигрывает». Глава государства отметил, что надо быть готовыми к любым действиям недоброжелателей.

Также Путин указал на то, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России. В заключении он назвал тех, кто вводит антироссийские санкции в ущерб своим странам, «придурками».

Ранее в США предрекли снятие всех санкций с России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572167_rnd_7",
    "video_id": "record::77cb057a-e80f-4734-96cb-0446baa7af53"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+