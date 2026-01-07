Стало известно, как россияне распоряжаются неудачными подарками на Новый год

Большинство россиян хранят неудачные новогодние подарки «на всякий случай», а каждый пятый предпочитает передаривать их друзьям. Такие данные есть в исследовании микрокредитной компании «А Деньги», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, 59,9% респондентов оставляют нежеланные подарки дома в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый опрошенный (22,1%) передаривает их родственникам или знакомым, 9,1% пытаются продать, а 8,9% отдают вещи нуждающимся или передают в благотворительные организации.

Наибольшей «непопулярностью» среди таких подарков пользуются сувениры, статуэтки и декоративные предметы, часто называемые «пылесборниками» — их хранят или перепродают 32,6% респондентов. За ними следуют ненужные элементы декора (15%), неподходящая одежда и аксессуары (12,1%) и дублирующие гаджеты или технику (7,9%). Меньше всего в этом списке оказалась недорогая косметика или парфюмерия (5,5%).

При этом 26,9% респондентов отмечают, что обычно получают подарки, которые им действительно нужны.

В исследовании приняли участие более 1500 человек, из которых 51,3% составили мужчины, а 48,7% — женщины. Наиболее представленной возрастной группой оказались люди 35–44 лет (36,8%), далее следуют респонденты до 35 лет (27,5%), 45–54 лет (23,6%) и старше 55 лет (12,1%).

