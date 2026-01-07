Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Россиян предупредили о тюремном сроке за публикацию чужих личных данных

Юрист Шакин: можно сесть в тюрьму на пять лет за публикацию чужих личных данных
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Публикация чужой личной информации без согласия человека является прямым нарушением его конституционных прав и может повлечь гражданскую, административную и даже уголовную ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат, кандидат юридических наук Виталий Шакин.

«К личной информации относятся не только персональные данные — адрес, телефон, паспортные сведения или семейное положение, — но и любые сведения, связанные с частной жизнью человека: личная переписка, финансовое состояние, состояние здоровья, места отдыха, увлечения и другие детали. Конституция РФ (статьи 23 и 24) прямо гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и запрещает распространение таких сведений без согласия лица. Конституционный суд РФ еще в 2012 году указал: любая информация о частной жизни человека носит конфиденциальный характер и относится к сведениям ограниченного доступа. Поэтому ее публикация без согласия рассматривается как нарушение личных прав», — отметил Шакин.

По его словам, ответственность за распространение личных данных зависит от целого ряда факторов: кто именно распространил сведения (частное лицо, должностное лицо или организация), каким способом они были получены, где и с какой целью опубликованы. Каждая подобная ситуация оценивается индивидуально, уточнил юрист. Он добавил, что освобождает от ответственности только тот случай, когда человек сам раскрыл информацию о себе или дал на это согласие.

По общему правилу утечка персональных данных дает пострадавшему право требовать компенсацию морального вреда, напомнил Шакин. Кроме того, статья 152.2 Гражданского кодекса РФ позволяет через суд требовать прекращения распространения информации, ее удаления, а также уничтожения носителей, на которых она содержится, добавил юрист.

«Если личные сведения были разглашены лицом, получившим к ним доступ по служебным или профессиональным обязанностям, возможна административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ. В более тяжелых случаях наступает уголовная ответственность по статье 137 УК РФ — за незаконное распространение сведений о частной жизни. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы, а если информация касается несовершеннолетнего — до пяти лет», — подчеркнул Шакин.

Адвокат сказал, что при нарушении права на неприкосновенность личной информации важно правильно зафиксировать факт публикации: сделать скриншоты, фото или видеозапись, сохранить экземпляр издания, либо зафиксировать информацию в интернете с помощью нотариуса. После этого рекомендуется направить нарушителю официальную претензию с требованием удалить публикацию и компенсировать причиненный вред, отметил юрист.

Он заключил, что если конфликт не удается урегулировать добровольно, пострадавший вправе обратиться в суд. При распространении персональных данных также можно подать жалобу в Роскомнадзор, посоветовал адвокат. В случае необходимости привлечения виновного к уголовной ответственности заявление подается в прокуратуру или Следственный комитет, подытожил Шакин.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит подглядывание за соседями.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529909_rnd_9",
    "video_id": "record::eea9b465-618c-47a4-adfa-1ce0d0c91622"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+