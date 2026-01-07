Россиян предупредили о тюремном сроке за публикацию чужих личных данных

Юрист Шакин: можно сесть в тюрьму на пять лет за публикацию чужих личных данных

Публикация чужой личной информации без согласия человека является прямым нарушением его конституционных прав и может повлечь гражданскую, административную и даже уголовную ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат, кандидат юридических наук Виталий Шакин.

«К личной информации относятся не только персональные данные — адрес, телефон, паспортные сведения или семейное положение, — но и любые сведения, связанные с частной жизнью человека: личная переписка, финансовое состояние, состояние здоровья, места отдыха, увлечения и другие детали. Конституция РФ (статьи 23 и 24) прямо гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и запрещает распространение таких сведений без согласия лица. Конституционный суд РФ еще в 2012 году указал: любая информация о частной жизни человека носит конфиденциальный характер и относится к сведениям ограниченного доступа. Поэтому ее публикация без согласия рассматривается как нарушение личных прав», — отметил Шакин.

По его словам, ответственность за распространение личных данных зависит от целого ряда факторов: кто именно распространил сведения (частное лицо, должностное лицо или организация), каким способом они были получены, где и с какой целью опубликованы. Каждая подобная ситуация оценивается индивидуально, уточнил юрист. Он добавил, что освобождает от ответственности только тот случай, когда человек сам раскрыл информацию о себе или дал на это согласие.

По общему правилу утечка персональных данных дает пострадавшему право требовать компенсацию морального вреда, напомнил Шакин. Кроме того, статья 152.2 Гражданского кодекса РФ позволяет через суд требовать прекращения распространения информации, ее удаления, а также уничтожения носителей, на которых она содержится, добавил юрист.

«Если личные сведения были разглашены лицом, получившим к ним доступ по служебным или профессиональным обязанностям, возможна административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ. В более тяжелых случаях наступает уголовная ответственность по статье 137 УК РФ — за незаконное распространение сведений о частной жизни. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы, а если информация касается несовершеннолетнего — до пяти лет», — подчеркнул Шакин.

Адвокат сказал, что при нарушении права на неприкосновенность личной информации важно правильно зафиксировать факт публикации: сделать скриншоты, фото или видеозапись, сохранить экземпляр издания, либо зафиксировать информацию в интернете с помощью нотариуса. После этого рекомендуется направить нарушителю официальную претензию с требованием удалить публикацию и компенсировать причиненный вред, отметил юрист.

Он заключил, что если конфликт не удается урегулировать добровольно, пострадавший вправе обратиться в суд. При распространении персональных данных также можно подать жалобу в Роскомнадзор, посоветовал адвокат. В случае необходимости привлечения виновного к уголовной ответственности заявление подается в прокуратуру или Следственный комитет, подытожил Шакин.

