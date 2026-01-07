Протестующие утверждают, что захватили два города на западе Ирана

Fox News сообщил о взятии протестующими двух городов на западе Ирана

Иранские протестующие, продолжая массовые демонстрации на фоне экономического и политического недовольства, фактически захватили города Абданан и Малекшахи в провинции Илам. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на представителей Национального совета сопротивления Ирана.

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих», — заявил источник в интервью телеканалу.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее Трамп завил о возможном ударе США по Ирану.