Умер сын экс-президента США Рональда Рейгана

ABC: сын Рональда Рейгана Майкл умер в возрасте 80 лет
Dennis Cook/AP

Сын 40-го президента США Рональда Рейгана — Майкл Рейган — скончался в возрасте 80 лет в Лос-Анджелесе. О его смерти сообщила семья телеканалу ABC News.

По данным родственников, Майкл Рейган умер в воскресенье, 4 января, в окружении близких. В семье отметили, что он был любящим мужем, отцом и дедом, и подчеркнули, что тяжело переживают его утрату.

По информации представителей организации Young America's Foundation, Рейган умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Майкл Рейган был одним из пятерых детей бывшего президента — Рональд Рейган и его первая жена, актриса Джейн Уаймен, усыновили мальчика вскоре после рождения 18 марта 1945 года. В этом браке также родились дочери Морин Рейган, скончавшаяся в 2001 году, и Кристин Рейган, умершая в младенчестве. От второго брака с Нэнси Рейган у Рональда Рейгана было еще двое детей — Патти Дэвис и Рон Рейган.

Майкл получил известность как консервативный политический комментатор, радиоведущий с национальной синдикацией, автор книг и публичный спикер. В Фонде и Институте президентской библиотеки Рональда Рейгана его назвали последовательным хранителем наследия своего отца.

Глава совета фонда Фред Райан заявил, что Майкл Рейган строил свою жизнь на убеждениях, чувстве долга и преданности ценностям, которые определяли президентство Рейгана-старшего, используя свою публичную деятельность для защиты свободы и личной ответственности. Бывший губернатор Висконсина Скотт Уокер отметил, что Рейган-младший вдохновил многих, призывая новое поколение отстаивать принципы, которым он следовал на протяжении всей общественной жизни.

У Майкла Рейгана остались жена Коллин, двое детей — Эшли и Кэмерон, а также внуки.

Ранее умер профессор СПбГУ, у которого учились Путин и Медведев.

