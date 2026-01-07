Размер шрифта
Италия не отправит войска на Украину

Премьер Мелони: Италия не отправит войска Украине в рамках гарантий безопасности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не станет отправлять своих военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщается на сайте правительства страны по итогам заседания так называемой «коалиции желающих».

Отмечается, что Мелони подтвердила поддержку гарантий безопасности для Украины, однако «повторила ряд неизменных положений позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск на территории Украины».

«Добровольный характер участия стран коалиции в многонациональных силах и соблюдение конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае будущего нападения, как указано в принятом заявлении, отражают принципы, которые Италия неоднократно подтверждала», — говорится в тексте.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания страны. Уиткофф отметил, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.

Ранее Макрон допустил появление «тысяч французских солдат» на Украине.

