Экс-депутат Рады Мураев заявил, что Украина может не дожить до 2050 года

Экс-депутат Рады Евгений Мураев на своем YouTube-канале заявил, что Украина может не дожить до 2050 года.

По мнению Мураева, главная ошибка основателей Украины — унитарная форма государственного устройства, а не федеральная. В условиях тяжелой экономической ситуации может произойти противостояние между населением. Экс-депутат считает, что федерализация с широкой автономией регионов поможет выгодному взаимодействию с соседними странами.

Он отметил большое количество паспортов, которые выдали соседние страны гражданам Украины, включая Россию, Польшу, Венгрию и Румынию. «Смотрите, это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать», — сказал Мураев.

По его словам, если украинцы не начнут заниматься своей страной, если не пересмотрят правила игры внутри страны и не похоронят конфликты, то государство не доживет до 2050 года.

Ранее президент России Владимир Путин указал на проблемы газотранспортной системы Украины.