Киев назвал условие встречи Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после прекращения «оккупации Россией части украинской территории». Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан», — сказал он.

Позиция Зеленского заключается в том, что его прямой диалог с Путиным должен строиться на главном запросе как украинского, так и российского народов, «а это путь к миру», отметил Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что только после решения этой проблемы можно будет обсуждать восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что переговоры с Зеленским будут иметь смысл, когда он признает Крым российским.