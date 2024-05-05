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Al Jazeera прокомментировала закрытие своего филиала в Израиле

Al Jazeera осудила закрытие своего филиала в Израиле как противоправное

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Global Look Press

Катарский медиахолдинг Al Jazeera назвал противоправным решение правительства Израиля о закрытии филиала Al Jazeera в стране с конфискацией оборудования. Об этом сообщается на сайте Al Jazeera.

«Al Jazeera осуждает это преступное деяние Израиля, которое нарушает права человека на доступ к информации», — подчеркивается в публикации.

Медиахолдинг подчеркнул, что продолжит «выполнять свой долг», несмотря на насильственное притеснение и аресты журналистов Израилем, упомянув трагическую статистику о журналистах в Палестине.

«Медиахолдинг категорически отвергает обвинения израильских властей в нарушении профессиональных стандартов СМИ и подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям, закрепленным в Этическом кодексе», — подчеркивается в публикации.

До этого кабмин Израиля единогласно одобрил закрытие филиала катарского телеканала Al Jazeera в стране.

1 апреля 2024 года парламент Израиля утвердил закон, разрешающий закрывать в стране враждебные СМИ. За закон проголосовал 71 депутат, против высказались лишь 10 парламентариев.

Согласно формулировке закона, министр связи Израиля будет иметь право закрывать иностранные СМИ с конфискацией оборудования. Однако такое решение возможно только после того, как минобороны страны найдет «реальный ущерб безопасности государства» от действий журналистов.

Ранее Израиль обвинили в атаках на СМИ за разоблачение его преступлений.

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