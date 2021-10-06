Лавров сделал замечание иранскому журналисту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание иранскому корреспонденту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга корреспондент одного из иранских телеканалов снимал видео, на котором комментировал российско-иранские переговоры. Лавров, который в это время отвечал на вопросы прессы, попросил журналиста не мешать.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — обратился глава внешнеполитического ведомства к представителям СМИ.

На этой пресс-конференции Лавров заявил среди прочего, что обсудил с Абдоллахианом перспективы активизации международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. Министр подчеркнул, что к урегулированию всего спектра гуманитарных проблем страны необходимо подключить соответствующие международные организации.