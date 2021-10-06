Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы. Об этом юрист рассказал «Известиям».

Адвокат утверждает, что поскольку дела на бывшего главу государства были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом.

«Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются», — рассказал изданию юрист.

По его мнению, на такое преследование «Запад будет очень четко реагировать». Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, будет обязана отпустить его из тюрьмы, полагает Басилая.

Ранее Зурабишвили заявляла, что возможность помилования Саакашвили исключена.

Также сообщалось, что партия Саакашвили проведет акцию с требованием его освобождения. Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» потребует освобождения своего неформального лидера