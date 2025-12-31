Размер шрифта
В России утвердили правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов
Станислав Красильников/РИА Новости

Российское правительство утвердило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Постановление размещено на портале правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в следующем году граждан, которые заключили контракт о пребывании в резерве российской армии, на сборы для защиты важных объектов.

Вслед за этим правительство страны утвердило порядок выплат и возмещения расходов, формы справок о прохождении сборов и порядок назначения места и времени их проведения.

В документе отмечается, «привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, запрещается к исполнению иных обязанностей».

30 декабря первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что специальные сборы россиян, указ о которых подписал президент Владимир Путин, предназначены для создания боевого армейского резерва.

30 декабря президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил (ВС) России. Согласно документу, это необходимо для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Путин поручил Минобороны утвердить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.

