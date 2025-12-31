В России утвердили правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Российское правительство утвердило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Постановление размещено на портале правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в следующем году граждан, которые заключили контракт о пребывании в резерве российской армии, на сборы для защиты важных объектов.

Вслед за этим правительство страны утвердило порядок выплат и возмещения расходов, формы справок о прохождении сборов и порядок назначения места и времени их проведения.

В документе отмечается, «привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, запрещается к исполнению иных обязанностей».

30 декабря первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что специальные сборы россиян, указ о которых подписал президент Владимир Путин, предназначены для создания боевого армейского резерва.

30 декабря президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил (ВС) России. Согласно документу, это необходимо для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Путин поручил Минобороны утвердить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.

