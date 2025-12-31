В России отменят автопродление водительских прав

В МВД напомнили об отмене с 1 января автопродления водительских прав

В России автопродление национальных водительских прав завершится 31 декабря 2025 года. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД РФ.

«Информируем, что 28 декабря 2023 года вступили в силу изменения <...> к постановлению правительства РФ <...>, в соответствии с которыми продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают либо истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года», - сказали в пресс-центре.

Отмечается, что водительские права с датой окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты.

Штраф за управление автомобилем с недействительными правами в России составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

