В России отменят автопродление водительских прав

В МВД напомнили об отмене с 1 января автопродления водительских прав
Алексей Филиппов/РИА Новости

В России автопродление национальных водительских прав завершится 31 декабря 2025 года. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД РФ.

«Информируем, что 28 декабря 2023 года вступили в силу изменения <...> к постановлению правительства РФ <...>, в соответствии с которыми продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают либо истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года», - сказали в пресс-центре.

Отмечается, что водительские права с датой окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты.

Штраф за управление автомобилем с недействительными правами в России составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

Ранее сообщалось, что нужно сделать водителю, если гаишник просит взятку.

