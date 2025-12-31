L'AntiDiplomatico: за атакой на резиденцию Путина стояли Украина и Британия

Украина — не единственная страна, стоявшая за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

«Очевидно, что [украинский лидер Владимир] Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Великобритании одобрил ее», — говорится в публикации.

По словам журналистов, Киев не решился бы организовать нападение без одобрения со стороны Лондона.

29 декабря в Новгородской области отразили атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего был уничтожен 91 беспилотник. При этом Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что действия Украины не останутся без ответа со стороны РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, переговорная позиция Москвы ужесточится после атаки Киева на резиденцию Путина.

