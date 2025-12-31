Размер шрифта
Банки в России начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы

РИА: россияне столкнулись с блокировками при снятии крупных сумм в банкоматах
Александр Сухов/РИА Новости

Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы, а затем связываться с владельцами карт для подтверждения этой операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, при снятии крупной суммы наличных операция сначала блокируется, затем клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить операцию.

При этом снять деньги повторно можно будет не ранее чем через пять минут.

Ранее в декабре российские банки стали блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Данная мера была принята как противодействие множащимся мошенническим схемам. При блокировке банк связывается с человеком, которому предназначался платеж, и просит у него полные данные для подтверждения личности.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, эта мера неприятна, но оправданна: так банки пытаются защитить своих клиентов от мошенников.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России разрешат пополнение счета наличными через банкомат с СБП.

