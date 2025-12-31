Российские военнослужащие ликвидировали 11 бойцов элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи», созданного на базе «Правого сектора», возле населенного пункта Бойково Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Как минимум 11 военнослужащих «Волки да Винчи» уничтожены у села Бойково в Запорожской области в результате массированных ударов», — рассказал он.

«Волки да Винчи» — это батальон сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он начинался как подразделение «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». До начала специальной военной операции данное формирование считалось элитным, но в боях против Вооруженных сил РФ оно неоднократно несло большие потери.

29 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении российских войск на Запорожском направлении. По его словам, войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Кроме того, уличные бои ведутся в Орехово.

Герасимов доложил, что за декабрь бойцам российской армии удалось взять под контроль более 700 квадратных километров территорий и 32 населенных пункта. Начальник Генштаба подчеркнул, что это самые высокие темпы наступления российской армии.

