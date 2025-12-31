Российский автомобиль «Атом» стал доступнее для покупателей

Директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, что российский электрокар «Атом» прошел переоценку, в результате чего стал доступнее для покупателей.

По его словам, сегодня одной из приоритетных задач является удержание цены на электрическую модель на уровне от 2,7 млн до 3,2 млн рублей. Добиться этого планируется, помимо прочего, за счет мер господдержки.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Предсерийная сборка прототипов стартовала в начале 2025 года. По словам разработчиков, увидеть автомобили на дорогах можно будет уже весной 2026-го. Их планируют выпускать в трёх модификациях: для частного пользования, такси и каршеринга.

Цена автомобиля составит 3,9 млн рублей.

