Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Постпред при ОБСЕ заявил, что США не спешат разбирать «завалы» в отношениях с РФ

Полянский: США не спешат решать накопившиеся в отношениях с РФ вопросы
Global Look Press

Вашингтон пока не спешит разбирать «завалы», накопившиеся в отношениях с Москвой. Об этом интервью ТАСС заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Несмотря на четко выраженное желание наших лидеров добиваться улучшения наших отношений, «завалов» еще очень много, и разбирать их американцы не спешат», — сказал дипломат.

В частности, это касается решения вопроса о функционировании загранучреждений России и США. По словам Полянского, сторонам еще много необходимо сделать, чтобы вернуть ситуацию «к относительной нормальности».

23 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что представители Москвы и Вашингтона провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в двусторонних отношениях. Он рассказал, что стороны имели возможность затронуть всю повестку на достаточно серьезном и профессиональном уровне. По ряду тем удалось достичь продвижения, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными.

Ранее в Кремле заявили, что видят перспективу восстановления отношений РФ и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540361_rnd_2",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+