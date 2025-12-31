Постпред при ОБСЕ заявил, что США не спешат разбирать «завалы» в отношениях с РФ

Полянский: США не спешат решать накопившиеся в отношениях с РФ вопросы

Вашингтон пока не спешит разбирать «завалы», накопившиеся в отношениях с Москвой. Об этом интервью ТАСС заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Несмотря на четко выраженное желание наших лидеров добиваться улучшения наших отношений, «завалов» еще очень много, и разбирать их американцы не спешат», — сказал дипломат.

В частности, это касается решения вопроса о функционировании загранучреждений России и США. По словам Полянского, сторонам еще много необходимо сделать, чтобы вернуть ситуацию «к относительной нормальности».

23 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что представители Москвы и Вашингтона провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в двусторонних отношениях. Он рассказал, что стороны имели возможность затронуть всю повестку на достаточно серьезном и профессиональном уровне. По ряду тем удалось достичь продвижения, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными.

Ранее в Кремле заявили, что видят перспективу восстановления отношений РФ и США.