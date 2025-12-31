Правительство РФ продлило действие повышенных пошлин на вывоз древесины

Кабмин РФ продлил повышенные пошлины на вывоз древесины на три года

Правительство России продлило действие повышенных ставок пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве уточнили, что повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород продляются 31 декабря 2028 года.

В правительстве подчеркнули, что такое решение позволит сохранить ограничения вывоза древесины, для которой пиломатериалы служат «товаром прикрытия», и обеспечение сырьем отечественных производителей.

Повышенные ставки действуют на экспорт отдельных видов лесоматериалов с 2022 года. Так, ставка на экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины составит 10%, но не менее €13 за 1 куб. м, из дуба – 10%, но не менее €15 за 1 куб. м, из бука и ясеня – 10%, но не менее €50 за 1 куб. м.

В сентябре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что лесоматериалы относятся к наиболее востребованной российской продукции за рубежом.

Ранее тюменские таможенники пресекли незаконный вывоз из страны более тысячи сосен в Курганской области.