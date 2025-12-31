Правительство РФ продлило действие повышенных пошлин на вывоз древесины

Правительство России продлило действие повышенных ставок пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В правительстве уточнили, что повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород продляются 31 декабря 2028 года.
В правительстве подчеркнули, что такое решение позволит сохранить ограничения вывоза древесины, для которой пиломатериалы служат «товаром прикрытия», и обеспечение сырьем отечественных производителей.
Повышенные ставки действуют на экспорт отдельных видов лесоматериалов с 2022 года. Так, ставка на экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины составит 10%, но не менее €13 за 1 куб. м, из дуба – 10%, но не менее €15 за 1 куб. м, из бука и ясеня – 10%, но не менее €50 за 1 куб. м.
В сентябре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что лесоматериалы относятся к наиболее востребованной российской продукции за рубежом.
Ранее тюменские таможенники пресекли незаконный вывоз из страны более тысячи сосен в Курганской области.