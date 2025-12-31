Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Правительство РФ продлило действие повышенных пошлин на вывоз древесины

Кабмин РФ продлил повышенные пошлины на вывоз древесины на три года
Виталий Белоусов/РИА Новости

Правительство России продлило действие повышенных ставок пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве уточнили, что повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород продляются 31 декабря 2028 года.

В правительстве подчеркнули, что такое решение позволит сохранить ограничения вывоза древесины, для которой пиломатериалы служат «товаром прикрытия», и обеспечение сырьем отечественных производителей.

Повышенные ставки действуют на экспорт отдельных видов лесоматериалов с 2022 года. Так, ставка на экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины составит 10%, но не менее €13 за 1 куб. м, из дуба – 10%, но не менее €15 за 1 куб. м, из бука и ясеня – 10%, но не менее €50 за 1 куб. м.

В сентябре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что лесоматериалы относятся к наиболее востребованной российской продукции за рубежом.

Ранее тюменские таможенники пресекли незаконный вывоз из страны более тысячи сосен в Курганской области. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540343_rnd_7",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+