Новости политики

Подполковник сообщил о переходе конфликта на Украине в завершающую стадию

Подполковник ВС США Дэвис: конфликт на Украине вступает в решающую фазу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Конфликт на Украине переходит в завершающую стадию, считает подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. Он прокомментировал ситуацию в эфире своего YouTube-канала.

«Украинский конфликт вступает в решающую фазу. <...> А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад», — сказал эксперт.

По его словам, Киеву становится все сложнее заставить граждан идти на фронт. Многие мужчины дезертируют, немало людей вернулось с поля боя с ранениями.

«В итоге численность ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») ежедневно сокращается. <...> Армия становится слабее. А темпы наступления России растут», — подчеркнул Дэвис.

Он отметил, что в последние два года не появлялось таких мест, где украинские формирования смогли бы дать отпор Вооруженным силам РФ и удержаться на позициях. При этом сейчас ситуация только «набирает обороты».

Подполковник выразил уверенность, что уже ничто не способно изменить ход боевых действий. Точка невозврата была пройдена еще в 2023 году — после битвы за Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР), пояснил эксперт.

Ранее британский аналитик заявил о начале последнего переломного этапа в конфликте на Украине.

