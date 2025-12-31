Россия ждет ответа Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Москва ожидает отклика администрации президента США Дональда Трампа на инициативу российского президента Владимира Путина о сохранении лимитов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Он отметил, что это одна из тех сфер, в которой Дональд Трамп и его администрация пока не пришли к пересмотру старых установок. По его словам, США планомерно разрушали сферу контроля за вооружениями, оставив в этом направлении единственный договор ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2026 года

«Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений», — отметил Полянский.

22 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявлял, что предметной реакции США на инициативу России о сохранении центральных количественных лимитов после окончательного прекращения действия ДСНВ пока не последовало.

В сентябре Путин заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил возможный отказ США продлевать ДСНВ.