Киев попал под международный прессинг из-за попытки атаки ВСУ резиденции Путина

Украина оказалась под сильным международным давлением после того, как ее армия совершила попытку атаки государственной резиденции президента РФ в Новгородской области. Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается, что украинские официальные лица поспешили опровергнуть дипломатические последствия заявления России о том, что украинские беспилотники дальнего радиуса действия нанесли удар по резиденции президента РФ. Они назвали это ложью, призванной сорвать переговоры с США.

Ряд международных лидеров выразили свое возмущение происходящему, пишет FT. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и МИД Объединенных Арабских Эмиратов выразили солидарность с Россией, а ОАЭ назвали произошедшее «прискорбным нападением».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность украинской армии к произошедшему, он заявил журналистам, что эти обвинения вызваны «успешными переговорами» Киева и Вашингтона, отмечает издание.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что резиденцию Путина на Валдае пытались атаковать с помощью беспилотников.

Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ВСУ пытались атаковать госрезиденцию 91 украинским беспилотником, но все они были сбиты.

Ранее на Кубе назвали атаку на резиденцию Путина попыткой усилить конфликт на Украине.