Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Си Цзиньпин заявил о прогрессе в развитии партнерства России и Китая

Си Цзиньпин: отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед в 2025 году
Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о прогрессе в развитии всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем в 2025 году и желании и дальше развивать эти отношения. Об этом он написал в своем поздравительном новогоднем послании президенту России Владимиру Путину.

«2025 год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед», — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил готовность и дальше совместными усилиями добиваться новых успехов в развитии двустороннего сотрудничества.

Председатель КНР напомнил, что в ближайшие два года Россия и Китай планируют провести ряд мероприятий по случаю перекрестных Годов образования. Он отметил также и о взаимной поддержке в многосторонних форматах, к примеру, на площадке ООН.

Отметил Си Цзиньпин и успешную реализацию взаимной безвизовой политики, строительство энергетических коридоров, а также сотрудничество в новых областях.

Ранее сообщалось, что безвиз с Китаем помог улучшить показатели въездного туризма в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540121_rnd_2",
    "video_id": "record::fc475dd7-af6f-42b7-aced-89c5c7b98a00"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+