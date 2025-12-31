Си Цзиньпин заявил о прогрессе в развитии партнерства России и Китая

Си Цзиньпин: отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед в 2025 году

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о прогрессе в развитии всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем в 2025 году и желании и дальше развивать эти отношения. Об этом он написал в своем поздравительном новогоднем послании президенту России Владимиру Путину.

«2025 год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед», — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил готовность и дальше совместными усилиями добиваться новых успехов в развитии двустороннего сотрудничества.

Председатель КНР напомнил, что в ближайшие два года Россия и Китай планируют провести ряд мероприятий по случаю перекрестных Годов образования. Он отметил также и о взаимной поддержке в многосторонних форматах, к примеру, на площадке ООН.

Отметил Си Цзиньпин и успешную реализацию взаимной безвизовой политики, строительство энергетических коридоров, а также сотрудничество в новых областях.

Ранее сообщалось, что безвиз с Китаем помог улучшить показатели въездного туризма в России.