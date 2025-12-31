Посол Украины в Казахстане раскрыл, когда прекратятся атаки ВСУ на объекты КТК

Посол Майко: атаки на КТК прекратятся с окончанием конфликта на Украине

Атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратятся, когда будет завершен конфликт на Украине. Об этом заявил украинский посол в Казахстане Виктор Майко казахстанскому изданию Ulysmedia.

«Гарантия может быть только одна — это окончание войны», — ответил Майко на вопрос журналиста, может ли Киев дать гарантии, что атаки на КТК не повторятся.

Дипломат также отметил, что Украина официально не взяла на себя ответстенность за нападения на инфраструктуру консорциума.

Утром 29 ноября морские дроны ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске. В результате удара никто не пострадал, аварийные системы предупредили попадание нефти в Черное море, но работа причала была приостановлена.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что произошедшее провоцирует риски для глобальной энергетической безопасности.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Ранее КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины из-за атак БПЛА.