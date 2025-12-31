Над территорией РФ ночью перехватили более 80 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 86 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, украинские войска использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря.

Больше половины целей — 56 — нейтрализовали над акваторией Черного моря. Еще девять дронов уничтожили в Брянской области, по восемь — в Крыму и Липецкой области. В Краснодарском крае ликвидировали пять БПЛА.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки. Жителя доставили в травматологический центр Красногорской больницы, где ему провели обследования и первичную обработку ран. Врачи оценили состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

Воробьев добавил, что на само место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Брянской области из-за атаки БПЛА пострадал человек.