Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Над территорией РФ ночью перехватили более 80 украинских дронов

Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 86 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, украинские войска использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря.

Больше половины целей — 56 — нейтрализовали над акваторией Черного моря. Еще девять дронов уничтожили в Брянской области, по восемь — в Крыму и Липецкой области. В Краснодарском крае ликвидировали пять БПЛА.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки. Жителя доставили в травматологический центр Красногорской больницы, где ему провели обследования и первичную обработку ран. Врачи оценили состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

Воробьев добавил, что на само место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Брянской области из-за атаки БПЛА пострадал человек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540295_rnd_5",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+