Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности

Герасимов: бойцы «Севера» в декабре взяли под контроль семь населенных пунктов
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» в декабре взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом в ходе совещания на пункте управления группировки заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщило министерство обороны страны в Telegram-канале.

«В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности [в Сумской и Харьковской областях] возросли. Освобождено семь населенных пунктов», — отметил Герасимов.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин поручил продолжить расширение полосы безопасности ради обеспечения мирной жизни населения Курской и Белгородской областей.

Как рассказал начальник Генштаба российских войск, всего группировка «Север» взяла под контроль порядка 950 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области, уточнил он.

29 декабря Герасимов доложил Путину, что российские подразделения с начала 2025 года взяли под контроль 334 населенных пункта. Всего под контроль ВС РФ перешло 6 460 квадратных километров территории.

Ранее бойцы ВС РФ за два дня взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540247_rnd_0",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+