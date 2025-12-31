В Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности

Герасимов: бойцы «Севера» в декабре взяли под контроль семь населенных пунктов

Подразделения группировки российских войск «Север» в декабре взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом в ходе совещания на пункте управления группировки заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщило министерство обороны страны в Telegram-канале.

«В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности [в Сумской и Харьковской областях] возросли. Освобождено семь населенных пунктов», — отметил Герасимов.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин поручил продолжить расширение полосы безопасности ради обеспечения мирной жизни населения Курской и Белгородской областей.

Как рассказал начальник Генштаба российских войск, всего группировка «Север» взяла под контроль порядка 950 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области, уточнил он.

29 декабря Герасимов доложил Путину, что российские подразделения с начала 2025 года взяли под контроль 334 населенных пункта. Всего под контроль ВС РФ перешло 6 460 квадратных километров территории.

Ранее бойцы ВС РФ за два дня взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.