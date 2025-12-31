Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Президент Колумбии заявил, что США ударили по наркофабрике в Венесуэле

Президент Колумбии Петро: США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле
Jeremias Gonzalez/AP

Соединенные Штаты нанесли удар по фабрике в Венесуэле, которая, предположительно, связана с производством кокаина. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

«Мы знаем, что (президент США Дональд) Трамп нанес удар по фабрике в Маракайбо, мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю», — написал он.

Маракайбо — густонаселенный город на северо-западе Венесуэлы населением более 2 млн человек. Он расположен на берегу пролива, который соединяет одноименное озеро с Карибским морем.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в начале декабря ударило беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы.

Отмечалось, что этот удар может значительно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого Вашингтон оказывает давление с целью заставить его уйти в отставку посредством агрессивной военной кампании.

В сентябре 2025 года администрация президента Дональда Трампа начала серию военных ударов по судам и объектам, которые Вашингтон связывает с венесуэльскими наркокартелями. По состоянию на 30 декабря США провели не менее 30 ударов и планируют провести наземную операцию.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540001_rnd_4",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+