Президент Колумбии заявил, что США ударили по наркофабрике в Венесуэле

Соединенные Штаты нанесли удар по фабрике в Венесуэле, которая, предположительно, связана с производством кокаина. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

«Мы знаем, что (президент США Дональд) Трамп нанес удар по фабрике в Маракайбо, мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю», — написал он.

Маракайбо — густонаселенный город на северо-западе Венесуэлы населением более 2 млн человек. Он расположен на берегу пролива, который соединяет одноименное озеро с Карибским морем.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в начале декабря ударило беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы.

Отмечалось, что этот удар может значительно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого Вашингтон оказывает давление с целью заставить его уйти в отставку посредством агрессивной военной кампании.

В сентябре 2025 года администрация президента Дональда Трампа начала серию военных ударов по судам и объектам, которые Вашингтон связывает с венесуэльскими наркокартелями. По состоянию на 30 декабря США провели не менее 30 ударов и планируют провести наземную операцию.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.