Автомобилисты массово пробили колеса на трассе в Сочи

В Сочи несколько водителей повредили колеса на трассе из-за ямы. Об этом сообщает Telegram-канал «Автомобилисты Сочи».

«В районе Калиновки в сторону Сочи на трассе очень опасная выбоина в асфальте. На данный момент на ± 20-ти автомобилях меняют колеса, поврежденные в этой яме», — сообщает канал.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале.
