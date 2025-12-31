Герасимов рассказал об успехах российской армии в зоне спецоперации

Российские военнослужащие в декабре текущего года освободили более 700 квадратных километров в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.
«За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории», — подчеркнул он в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Север».
По словам Герасимова, в декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии.
Новость дополняется.