Герасимов рассказал об успехах российской армии в зоне спецоперации

Герасимов: ВС России за декабрь освободили более 700 квадратных км в зоне СВО

Российские военнослужащие в декабре текущего года освободили более 700 квадратных километров в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории», — подчеркнул он в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Север».

По словам Герасимова, в декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии.

Новость дополняется.