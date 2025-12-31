Военкор Коц рассказал о «базовом минимуме» целей для уничтожения на Украине

Военкор Коц внес Сырского и Буданова в список целей для уничтожения на Украине

На Украине есть «базовый минимум» целей для уничтожения российскими войсками. Список в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что Вооруженным силам РФ после атаки дронов на резиденцию президента страны Владимира Путина стоит нанести удары по ключевым украинским военачальникам.

«Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», — написал журналист.

По его мнению, «базовый минимум» целей включает в себя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского (на фото) и руководителя Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилла Буданова. Кроме того, военкор внес в список главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке 29 декабря. Министерство обороны РФ сообщило, что всего был уничтожен 91 беспилотник, выпущенный по этому объекту. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению.

Ранее в Кремле рассказали, чего ждать от РФ после атаки Украины на резиденцию Путина.