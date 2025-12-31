Почти 20 поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за непогоды

Почти два десятка пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в ночь на 31 декабря в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская была нарушена работа контактной сети. Авария произошла на фоне неблагоприятных погодных условий.

«В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что железнодорожники делают все необходимое, чтобы сократить отставание поездов. В связи с произошедшим пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

28 декабря на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону после схода локомотива с железнодорожных рельсов было приостановлено движение поездов на одном из путей. В результате оказались задержаны 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. К ликвидации последствий ЧП привлекли более 160 специалистов и пять единиц техники, в конце концов им удалось восстановить движение поездов по обоим путям.

Ранее в Пензенской области из-за схода грузовых вагонов с ж/д рельсов задержали несколько поездов.