Военные ВСУ сдались в плен на Херсонском направлении, используя чат-бот

РИА Новости: пять бойцов ВСУ сдались в плен на Херсонском направлении
Пять украинских солдат сложили оружие и на надувной моторной лодке переправились через Днепр, чтобы сдаться Вооруженным силам России. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«На херсонском направлении пять боевиков ВСУ добровольно сдались в плен. Инструкции и выход к нашим подразделениям были организованы через специальные чат-боты», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, операция была организована, чтобы скрытно и безопасно переместить сдающихся на российскую сторону. Чтобы сдаться, военнопленные использовали чат-бот в Telegram с названием FREE_SOLDIER2022. Во время операции они переправились на моторной лодке и высадились в оговоренном заранее месте с поднятыми руками. При себе у них не было оружия или бронежилетов.

Отмечается, что в распоряжении военного ведомства имеется видео со сдающимися в плен украинцами.

28 декабря несколько групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшихся в окружении в городе Димитров, сложили оружие и сдались в плен российским военным. Военнослужащие ВСУ вышли на связь с бойцами российской группировки «Центр» и организованно сдались, понимая безвыходность своего положения после отказа украинского командования от эвакуации.

Ранее в Генштабе назвали задачу, поставленную Путиным на 2026 год.

