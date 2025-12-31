В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 случилось в американском штате Калифорния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сейсмологическое явление произошло в 8:49 мск на расстоянии 14 километров от калифорнийского города Сьюзанвилл. По данным ученых, очаг землетрясения залегал на глубине 4,7 километра.

Информация о пострадавших и возможных последствиях не приводится.

В октябре газета The New York Times сообщала, что США могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас (Калифорния) и в зоне субдукции Каскадия (от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии).

По информации геологов, в районе субдукции океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту Северной Америки. В материале подчеркивается, что землетрясения в Каскадии в недавнем геологическом прошлом также спровоцировали землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Панамы.