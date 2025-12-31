Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Калифорнии произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Laure Andrillon/Reuters

Землетрясение магнитудой 5,3 случилось в американском штате Калифорния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сейсмологическое явление произошло в 8:49 мск на расстоянии 14 километров от калифорнийского города Сьюзанвилл. По данным ученых, очаг землетрясения залегал на глубине 4,7 километра.

Информация о пострадавших и возможных последствиях не приводится.

В октябре газета The New York Times сообщала, что США могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас (Калифорния) и в зоне субдукции Каскадия (от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии).

По информации геологов, в районе субдукции океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту Северной Америки. В материале подчеркивается, что землетрясения в Каскадии в недавнем геологическом прошлом также спровоцировали землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Панамы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540325_rnd_5",
    "video_id": "record::e8d00532-4481-47f2-b365-2fc58ad09a84"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+