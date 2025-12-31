Анкара ожидает визита Путина в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин находятся на связи, Анкара ожидает визита российского лидера в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что между двумя лидерами налажен доверительный диалог, не раз продемонстрировавший свою эффективность в решении как двусторонних и региональных задач.

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что у Путина есть приглашение в Турцию и визит будет организован по возможности. Он отметил, что у России и Турции «многоплановые отношения», которые помогают справляться с давлением третьих стран.

Кроме того, в декабре российский и турецкий лидер встречались на полях форума мира в Ашхабаде.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили по телефону американские предложений по мирному урегулированию на Украине.