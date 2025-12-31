Размер шрифта
Пушков назвал Евросоюз «квазиимперией с центром в Брюсселе»

Пушков: ЕС — квазиимперия с центром в Брюсселе, идущая по пути экспансии
Pavel Kashaev/Global Look Press

Евросоюз (ЕС) является «квазиимперией с центром в Брюсселе», которая движется в направлении экспансии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это (Европа. — «Газета.Ru») и есть квазиимперия с центром в Брюсселе. Европа пошла по пути экспансии, потому что это давало новый смысл существованию всего проекта «Евросоюз», — сказал он.

По словам сенатора, империализм всегда был основополагающей частью европейской политики, начиная с Римской империи Карла Великого в IX веке нашей эры, и продолжаясь Французской, а затем Британской и Испанской империями. Пушков отметил, что имперские амбиции Европы не исчезли, а приняли другие формы.

Комментируя причины экспансии ЕС в направлении малых государств, сенатор напомнил, что в своем время и в СССР пытались распространить свою систему на Афганистан и страны Африки. Это связано с тем, что при отсутствии расширения идеологической системы она неминуемо гибнет, добавил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС, подобно Римской империи, находится на грани коллапса из-за неприспособленности к переменам. По его словам, если Европа «срочно не сделает крутой поворот» история Евросоюза завершится.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине

