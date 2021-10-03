Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России

Москва ожидает реакции Лондона на опубликованный «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годы», из которого следует, что Британия финансировала некоторые некоммерческие организации и блогеров в России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, обнародованные документы свидетельствуют о том, что британцы оказывали поддержку независимым информационным изданиям, и содержали «тайную сеть влиятельных блогеров и НКО» в России, чтобы создать «условия по смене режима» и «подорвать российское влияние» в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

«Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства», — подчеркнула Захарова.

При этом пока не последовало реакции представителей ОБСЕ, ЕС и других международных структур, отметила представитель МИД России.

Ранее Москва предостерегла Вашингтон и американские организации от последующего вмешательства во внутренние дела России, а МИД РФ направил в Соединенные Штаты «неопровержимые доказательства» нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства.