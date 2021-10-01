Мать Саакашвили высказалась о задержании сына в Грузии

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания прокомментировала задержание сына. Ее слова приводит ТАСС.

Женщина заявила, что новость о задержании политика стала для нее неожиданностью.

«Я узнала в самолете, что он [Саакашвили] арестован. Я ничего не знала о его планах. Я знаю только то, что услышала по телевидению», — сказала Аласания.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.