На секретной базе спецслужбы Ирана произошел взрыв

Взрыв в Иране, который произошел 27 сентября, имел место на секретной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) восточнее Тегерана, говорится в Twitter израильской разведывательной компании ImageSat International.

Она обнародовала снимки разрушений в научно-исследовательском центре, на которых видно, что как минимум четверть здания полностью разрушена. Также видны повреждения на крыше.

Жертвами взрыва стали по меньшей мере два члена КСИР, пишет издание The Times of Israel. Согласно одной из версий, которую приводит израильское издание, взрыв произошел в результате неудачных ракетных испытаний. По второй версии, это следствие атаки.

В мае сообщалось, что в Иране взрыв прогремел на химическом заводе.