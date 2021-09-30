Москва сочла дискриминацией отстранение компаний из РФ от строительства на АЭС в Чехии

В российском Министерстве иностранных дел считают дискриминационным решение чешских властей отстранить Россию и Китай от строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы», сообщает ТАСС.

«По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС «Дукованы» из России и Китая», - сказал заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

Он добавил, что теперь в строительстве могут участвовать лишь компании из тех государств, которые присоединились к Соглашению о государственных закупках под эгидой Всемирной торговой организации, вступившей в силу в 1996 году. Россия и Китай к ним не относятся.

Президент Чехии Милош Земан 27 сентября подписал закон, исключающий возможность участия российских компаний в строительстве и последующем обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы».

В апреле стало известно, что правительство Чехии исключило российскую государственную корпорацию «Росатом» из числа участников на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».