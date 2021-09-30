На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» назвал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности создать для России серьезные проблемы «испанским стыдом», передает РИА «Новости».

Накануне глава МИД Украины в интервью «РБК-Украина» обвинил Москву «в манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».

Мураев заявил, что украинцы — сильная нация с огромным экономическим потенциалом, но во главе страны стоят «одни обезьяны». По его словам, украинские власти уже на протяжении семи лет называет Москву агрессором, однако каких-то проблем для нее никто до сих пор не создал.

Россия неоднократно отвечала на заявления об агрессии, что не намерена ни на кого нападать. Президент страны Владимир Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой тех, кто «хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».