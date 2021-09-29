Представитель России обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу

Украинская делегация на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе саботирует мирный процесс. Об этом заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Основным результатом прошедшего заседания стало полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования. Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», — пояснил представитель России.

Он также подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной: под обстрел ВСУ попали жилые здания и гражданские объекты, включая школу.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует новые украинские траншеи и минометные позиции в серой зоне. При этом координатор от ОБСЕ Микко Киннунен даже не призвал ни одну из сторон конфликта к достижению договоренностей по решению этой ситуации и фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором», — сказал Грызлов, подчеркивая, что такая позиция показывает, что ОБСЕ «перестает быть активным участником в поиске путей урегулировании конфликта».

Ранее представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что остановить войну на территории Донбасса можно, позвонив российскому главе государства Владимиру Путину. При этом добавил, что сейчас можно предпринимать усилия по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы.