Путин поблагодарил Эрдогана за «содержательные» переговоры

Президент России Владимир Путин оценил переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте», — сказал Путин, провожая турецкого президента.

Ранее Путин рассказал Эрдогану про свой высокий уровень антител от коронавируса и порекомендовал ему ревакцинироваться «Спутником V». По словам российского лидера, уровень его антител достигает 15-16.

До этого Путин поблагодарил Эрдогана за его последовательную позицию по вопросу постройки газопровода «Турецкий поток». Он отметил, что «Турецкий поток» запущен и работает в полном объеме, и добавил, что в настоящее время между Россией и Турцией идет работа по атомной электростанции «Аккую».

Встреча прошла в резиденции президента России Бочаров ручей.