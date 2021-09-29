В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи, сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, несмотря на сложности, переговоры России и Турции всегда проходят с позитивным результатом.

«Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», — заявил Путин.

Отмечая результаты взаимоотношений с Турцией, Путин указал на рост товарооборота на 50% за неполные девять месяцев.

Путин также поблагодарил Эрдогана за жесткую позицию по теме газопровода «Турецкий поток» и отметил успешное взаимодействие с Турцией в Ливии и Сирии.

В свою очередь, турецкий лидер выразил благодарность президенту России за помощь в борьбе с лесными пожарами. Также Эрдоган заявил, что первый блок атомной электростанции «Аккую» может быть запущен уже в 2022 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.