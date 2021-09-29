Эрдоган приехал в Сочи на встречу с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду, 29 сентября, приехал в Сочи, где пройдет его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Турецкого президента, по предварительным данным, сопровождают глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, директор по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун, а также пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В Сочи Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский и другие чиновники.

Президенты Турции и России, согласно информации агентства, поговорят о двусторонних отношениях и региональных, международных вопросах.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, в каком формате состоится встреча Путина и Эрдогана. До этого президент России находился на самоизоляции и проводил встречи в онлайн-режиме.