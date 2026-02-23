В СБУ заявили о второй фигурантке дела о террористическом акте во Львове

СБУ: в деле о теракте во Львове есть вторая подозреваемая

В деле о происшедшем во Львове террористическом акте имеется вторая подозреваемая, заявил заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Рудницкий. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны.»

По его словам, в теракте участвовала 18-летняя девушка, которая вызвала полицейских в магазин, в котором затем произошел взрыв. Она сообщила по телефону экстренным службам, что в магазине, якобы, произошла

кража, и поэтому необходим приезд наряда полиции.

По сведениям украинского информационного агентства УНИАН, девушка, которая является жительницей Харьковской области, уже задержана.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. В результате взрывов 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. 23-летняя женщина-полицейская не выжила.

Ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро.