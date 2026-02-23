Экс-тренер сборной РФ заявила, что Гуменника засудили

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что считает несправделивыми судейские оценки в отношении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я болельщик фигурного катания, и я очень возмущена судейством нашего фигуриста на Олимпиаде. Очевидно, что Петра Гуменника засудили. Думаю, был некий сговор среди судей. В МОК должны реагировать на такие ситуации, это просто вопиющее безобразие и беспредел», — заявила Родионенко.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

