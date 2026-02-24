Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В постпредстве России подтвердили решение Евросоюза сократить российскую миссию

Постпредство: ЕС сократил миссию РФ из-за неспособности принять новые санкции
Matt Dunham/AP

Евросоюз принял решение уменьшить численность российской миссии в Брюсселе на фоне трудностей с принятием 20-го пакета санкций и согласованием кредита Украине в размере €90 млрд перед запланированной на 24 февраля встречей глав Еврокомиссии и Евросовета в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий постоянного представительства РФ при ЕС.

Этот шаг преследует целью затруднить дипломатические контакты на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

23 февраля глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила о решении сократить численность российской миссии при Евросоюзе. Также Каллас отметила, что министры иностранных дел ЕС не сумели согласовать 20-й пакет санкций до 24 февраля.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна наложила вето на утверждение 20-го пакета санкций ЕС против России. По словам министра, причина отказа заключается в блокировке транзита нефти по трубопроводу «Дружба», что напрямую затрагивает энергетические интересы Венгрии.

Ранее визит лидеров ЕС в Киев оказался под угрозой отмены из-за несогласованности 20-го пакета санкций.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!