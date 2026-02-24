В постпредстве России подтвердили решение Евросоюза сократить российскую миссию

Евросоюз принял решение уменьшить численность российской миссии в Брюсселе на фоне трудностей с принятием 20-го пакета санкций и согласованием кредита Украине в размере €90 млрд перед запланированной на 24 февраля встречей глав Еврокомиссии и Евросовета в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий постоянного представительства РФ при ЕС.

Этот шаг преследует целью затруднить дипломатические контакты на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

23 февраля глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила о решении сократить численность российской миссии при Евросоюзе. Также Каллас отметила, что министры иностранных дел ЕС не сумели согласовать 20-й пакет санкций до 24 февраля.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна наложила вето на утверждение 20-го пакета санкций ЕС против России. По словам министра, причина отказа заключается в блокировке транзита нефти по трубопроводу «Дружба», что напрямую затрагивает энергетические интересы Венгрии.

Ранее визит лидеров ЕС в Киев оказался под угрозой отмены из-за несогласованности 20-го пакета санкций.