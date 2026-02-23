Размер шрифта
На Украине произошел взрыв в райотделе полиции

Взрыв произошел в районном отделении полиции в украинском Днепропетровске
Взрыв произошел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске (украинское название — Днепр) на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным украинского телеканала ТСН, взрыв мог произойти возле здания райотдела.

23 февраля в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили. По данным прокуратуры, сработало самодельное взрывное устройство. Следствие рассматривает произошедшее, как теракт.

22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт, в результате которого не выжила 23-летняя полицейская. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство.

Ранее в лицее Днепра произошел взрыв во время показа детям боеприпасов.
 
