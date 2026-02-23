Российские военные уничтожили более 20 БПЛА над Россией и акваториями двух морей

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, в период с 20:00 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА самолетного типа: девять дронов — над Черным морем, семь — над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, один — над Крымом и один — над Азовским морем.

В период с 15:00 до 20:00 мск российские военные сбили 12 дронов над территорией Республики Крым, 11 — над Краснодарским краем, восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря и еще семь — над Черным морем. Кроме того, шесть БПЛА силы ПВО нейтрализовали над территорией Белгородской области и один — над Брянской.

До этого издание Business Insider сообщило, что украинские военные из-за большого числа беспилотников над полем боя уничтожают собственные дроны. В публикации говорится, что солдаты ВСУ перерезают и обрывают любые попадающиеся им оптоволоконные кабели от БПЛА, вне зависимости от того, какой стороне они принадлежат.

Ранее в Абхазии упал и взорвался беспилотник.